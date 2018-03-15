Ещё
В Ленобласти в ДТП пострадали находящиеся в скорой фельдшер и пациент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

В Ленобласти в ДТП пострадали находящиеся в скорой фельдшер и пациент 

Газета.Ru 15 марта 2018
В ДТП с машиной скорой помощи во Всеволожском районе Ленинградской области пострадали фельдшер и пациент, предает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
"В 21.20 14 марта во Всеволожском районе на 9 километре Дороги жизни в зоне регулируемого перекрестка произошло столкновение 2 автомобилей, один из которых оказался машиной скорой помощи. В ней различные травмы получили фельдшер (женщина) и больной (мужчина)", — говорится в заявлении.
В настоящее время проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Курской области в результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем погибли четыре человека.
Газета.Ru: последние новости
В аварии с подъемником в Грузии пострадали четверо россиян В центре Москвы столкнулись четыре автомобиля Меркель и Мэй обсудили дело Скрипаля
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию380
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе17
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури38
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе254
Группа «Пикник» разбилась в ДТП58
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение