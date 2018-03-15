В Ленобласти в ДТП пострадали находящиеся в скорой фельдшер и пациент

"В 21.20 14 марта во Всеволожском районе на 9 километре Дороги жизни в зоне регулируемого перекрестка произошло столкновение 2 автомобилей, один из которых оказался машиной скорой помощи. В ней различные травмы получили фельдшер (женщина) и больной (мужчина)", — говорится в заявлении.

В настоящее время проводится проверка.