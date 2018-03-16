Пилот Ан-148 получил сертификат с нарушением

Около 70 российских пилотов оказались под угрозой лишения лицензии из-за проверки, которую провели после крушения Ан-148 в Московской области . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, по итогам проверки оказалось, что несколько десятков сертификатов были выданы пилотам с нарушениями. Документы признали недействительными.

Среди них оказался и сертификат, выданный второму пилоту разбившегося Ан-148. Дата выдачи его сертификата указана на день раньше даты получения диплома Южно-Уральского госуниверситета. Диплом — основание для допуска на курсы Росавиации по переподготовке.

Сертификаты, о которых идет речь, — это лицензия для допуска к полетам на коммерческих рейсах. Их получают специалисты с дипломом после переподготовки.

Неназванный пилот гражданской авиации заявил «Интерфаксу» , что сертификат выдают при наличии свидетельства о подготовке, а не диплома.

11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из аэропорта Домодедово Орск , потерпел крушение через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту 65 человек погибли.

После расшифровки «черных ящиков» выяснилось, что приборы неверно показывали скорость самолета, скорее всего, из-за обледенения датчиков. По предварительной версии, пилоты не включили обогрев приборов.

После авиакатастрофы появилась информация, что у второго пилота Сергея Гамбаряна не было профильного образования. Уральская транспортная прокуратура начала проверять эти данные.

При этом коллеги Гамбаряна рассказали, что у погибшего было два высших профильных образования: он учился в Московском государственном техническом университете гражданской авиации, а затем поступил в Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) на утвержденную Росавиацией программу подготовки пилотов коммерческой авиации. Сообщалось, что он проходил летную практику в учебно-тренировочном центре «ЧелАвиа».