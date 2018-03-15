Электричка сбила мужчину в Москве

На северо-западе Москвы электричка сбила мужчину

"В районе станции Тушино Рижского направления Московской железной дороги электропоездом травмирован мужчина 1971 года рождения. Пострадавший госпитализирован", — сказал собеседник агентства. Мужчина попал под колеса электрички на северо-западе Москвы . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

По предварительной информации, мужчина переходил железнодорожные пути в установленном месте перед близко идущим электропоездом. На месте происшествия работает транспортная полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.