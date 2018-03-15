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Электричка сбила мужчину в Москве
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На северо-западе Москвы электричка сбила мужчину 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Мужчина попал под колеса электрички на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
"В районе станции Тушино Рижского направления Московской железной дороги электропоездом травмирован мужчина 1971 года рождения. Пострадавший госпитализирован", — сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, мужчина переходил железнодорожные пути в установленном месте перед близко идущим электропоездом. На месте происшествия работает транспортная полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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