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В Ногинске в доме обнаружены новые тела жертв
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В Ногинске в доме обнаружили еще два тела 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Количество найденных тел в жилом доме в подмосковном Ногинске выросло до шести, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий ранее сообщила, что женщина и трое несовершеннолетних детей, чьи тела в среду обнаружили в квартире в подмосковном Ногинске, могли отравиться газом.
"Подтверждаем факт обнаружения еще двух тел", — сказал дежурный офицер.
О причинах смерти в полиции не уточнили.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, тела были найдены в квартире этажом выше. По предварительным данным они погибли также от отравления газом.
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