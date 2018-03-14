В Ногинске в доме обнаружены новые тела жертв

В Ногинске в доме обнаружили еще два тела

Количество найденных тел в жилом доме в подмосковном Ногинске выросло до шести, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"Подтверждаем факт обнаружения еще двух тел", — сказал дежурный офицер. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий ранее сообщила, что женщина и трое несовершеннолетних детей, чьи тела в среду обнаружили в квартире в подмосковном Ногинске, могли отравиться газом.

О причинах смерти в полиции не уточнили.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, тела были найдены в квартире этажом выше. По предварительным данным они погибли также от отравления газом.