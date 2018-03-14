Названа возможная причина отравления Скрипаля

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СМИ: Скрипаля могли отравить из-за свадьбы дочери 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: ТАСС
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог пострадать в результате отравления, потому что его дочь Юлия собралась замуж. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, представители которого утверждают, что пообщались с родственниками Скрипаля.
Отмечается, что члены семьи связывают инцидент со свадьбой Юлии. Мать ее жениха якобы была против брака сына с "дочерью предателя".
"Одно из агентств заявило, что, якобы, он обращался в полицию из-за слежки. За две недели до этого, ему, мол, показалось, что за ним следят. Я не знаю, у нас такой информации нет. Все было тихо, спокойно. Если бы что-то такое было, он бы точно нам сказал", — приводит канал слова племянницы Скрипаля Виктории.
Кроме того, она добавила, что смысла совершать подобное не было ни у Англии, ни у России.
Ранее в МИД России рассказали, что пытаются добиться консульского доступа к дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии.
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