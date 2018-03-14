Самолет «Победы» пытался взлететь 8 раз 

Лайнер, который должен был отправиться из Ростова в Москву, пытался взлететь 8 раз. Пассажиры провели в салоне 5 часов. В какой-то момент люди начали паниковать и нервничать. Кто-то начал снимать происходящее на видео, которое позднее выложил в Сеть. У пассажиров возникли предположения, что борт неисправен. Экипаж попытался успокоить пассажиров, объяснив, что самолёт не взлетает из-за плохой погоды, но находившиеся на борту в эту версию не поверили, так как, по их словам, другие самолёты взлетали и садились по расписанию. В конце концов лайнер отбуксировали на стоянку.