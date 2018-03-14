ФСБ задержала членов «спящей ячейки» ИГ*

Федеральная служба безопасности в среду задержала в Калужской области четырех членов "спящей ячейки" запрещенной группировки "Исламское государство"*, возглавляемой эмиссаром террористов из Сирии.
"Четырнадцатого марта в Калужской области задержаны четверо участников так называемой "спящей ячейки" исламистов — жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, возглавляемой эмиссаром, прошедшим боевую подготовку в САР в составе ИГ* и прибывшим из зоны конфликта для организации террористической деятельности", — сообщает спецслужба.
Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. Задержан ли сам эмиссар, из сообщения неясно. ФСБ подчеркивает, что расследование деятельности ячейки продолжается.
*Террористическая организация, запрещенная в России