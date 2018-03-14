Ещё
ФСБ задержала членов «спящей ячейки» ИГ*
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калужской области задержали членов «спящей ячейки» ИГ* 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Федеральная служба безопасности в среду задержала в Калужской области четырех членов "спящей ячейки" запрещенной группировки "Исламское государство"*, возглавляемой эмиссаром террористов из Сирии.
"Четырнадцатого марта в Калужской области задержаны четверо участников так называемой "спящей ячейки" исламистов — жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, возглавляемой эмиссаром, прошедшим боевую подготовку в САР в составе ИГ* и прибывшим из зоны конфликта для организации террористической деятельности", — сообщает спецслужба.
Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. Задержан ли сам эмиссар, из сообщения неясно. ФСБ подчеркивает, что расследование деятельности ячейки продолжается.
*Террористическая организация, запрещенная в России
РИА Новости: последние новости
Рухнувшим в Казани фронтоном авиазавода засыпало две машины Электропоезд столкнулся с автомобилем на перегоне МЖД Кунцево-Усово Все обломки люка самолета, который "потерял" слитки в Якутии, собрали
 Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России213
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям179
Атомные подлодки РФ дошли до США134
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео390
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле307
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение