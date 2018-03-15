Ещё
В больницах Петербурга остаются шесть жителей дома, госпитализированных после взрыва газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В больницах Петербурга остаются шесть жителей дома, госпитализированных после взрыва газа 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Шестеро жителей дома в Красносельском районе Петербурга, которых госпитализировали после взрыва газа, остаются в больницах в удовлетворительном состоянии, сообщил ТАСС в четверг глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.
"Мы отслеживаем вопросы тех лиц, которые находятся в больницах. Шесть человек", — сказал он, добавив, что посетил их всех накануне. «Все они в удовлетворительном состоянии, но им требуется сопровождение, потому что это пожилые люди. Этим занимаются наши социальные работники», — сказал Ржаненков.
Ранее со ссылкой на медиков и спасателей сообщалось, что после взрыва в доме №219 по проспекту Народного Ополчения в городских больницах оказались пожилые жители дома, чья реакция на инцидент ухудшила их состояние здоровья. От самого ЧП пострадал один человек — мужчина из квартиры на восьмом этаже, где произошел взрыв, предположительно, из-за открытой конфорки. На данный момент состояние потерпевшего медики больницы им. Джанелидзе оценивают как удовлетворительное.
Взрыв в квартире на восьмом этаже дома в Красносельском районе Петербурга произошел 13 марта, вслед за ним начался пожар, произошло обрушение внешних стен нескольких квартир и частично обрушились лестничные марши. Всех жильцов дома эвакуировали. Первыми разрешили вернуться жильцам квартир, расположенных в первом и пятом подъездах, наиболее удаленных от места взрыва.
Вечером 14 марта в свои квартиры вернулись жители из второго и четвертого подъездов, в администрации Красносельского района ранее ТАСС сообщили, что жители 23 квартир заселятся примерно через месяц, сейчас они находятся у родственников и в маневренном фонде.
СК расследует уголовное дело в связи с инцидентом по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
ТАСС: последние новости
Собчак назвала реакцию Великобритании на дело Скрипаля политически мотивированной Bild: на заводе по утилизации боеприпасов на востоке Германии прогремел взрыв Провал грунта произошел на набережной в центре Москвы
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури33
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию228
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе225
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской200
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение