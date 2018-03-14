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Посетители и официанты стульями лупцевали друг друга
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Посетители и официанты стульями лупцевали друг друга 

Рамблер 14 марта 2018
В алматинском баре «Пинта» 9 марта произошла массовая драка, которая попала в объектив камеры видеонаблюдения. Начался конфликт с ссоры в группе молодых людей, которые пришли в заведение отдохнуть. Когда перепалка переросла в схватку, в дело вмешался персонал бара, но даже официантам не удалось утихомирить буянов. В итоге драка превратилась в настоящее побоище, в ход пошла даже мебель — посетители и официанты похватали стулья и начали колошматить друг друга. В настоящий момент полицейскими начато досудебное расследование. По данным ведомства, несмотря на размах битвы, серьёзных травм никто из участников не получил.
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