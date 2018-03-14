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НИИ радиотехники в Москве эвакуировали из-за пожара
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Источник сообщил об эвакуации из-за пожара НИИ радиотехники в Москве 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Не менее 50 человек эвакуировали в среду из здания Всероссийского научно-исследовательского института радиотехники в центре Москвы из-за пожара на третьем этаже, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"Очаг возгорания находился в кабинете на третьем этаже Всероссийского НИИ радиотехники по адресу: улица Большая Почтовая, дом 22", — сказал собеседник агентства, добавив, что пожар уже удалось ликвидировать.
Он уточнил, что общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров, люди не пострадали. Обстоятельства ЧП выясняются.
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