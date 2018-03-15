В Петербурге трое отравившихся таблетками школьников находятся в реанимации

С. - ПЕТЕРБУРГ , 15 мар — РИА Новости . Пятнадцать школьников госпитализировали в связи с отравлением неизвестными таблетками в школе Санкт-Петербурга, трое из них находятся в реанимации, сообщила журналистам главный врач детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Людмила Исанкина.

Как сообщал СК РФ, в Петербурге несколько детей были доставлены в больницу после того, как девочка принесла в школу неустановленные таблетки, которые употребила вместе с одноклассниками. Следователи и полиция начали проверку. По данным городского комитета по образованию, инцидент произошел в школе №97.

"Всего было доставлено к нам 15 детей, трое из них находятся в отделении реанимации. Жизни детей ничего не угрожает, включая детей, находящихся в реанимации. Все дети получают лечение по токсикологическому стандарту. Под наблюдением они будут у нас до завтрашнего утра, а завтра решение будет приниматься по каждому ребенку индивидуально", — сказала Исанкина.

По ее словам, пока медики не могут утверждать, каким конкретно препаратом отравились дети. «Мы можем говорить, что клиника — отравление препаратами-нейролептиками», — сказала главврач.