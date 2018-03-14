Укрывшихся в Великобритании россиян взяли под охрану

Россиян, укрывшихся в Великобритании , взяли под охрану. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

«После отравления в Солсбери под окном моего дома постоянно дежурит полицейская машина», — сказал один из российских политэмигрантов. По информации издания, ряду граждан была предоставлена охрана.

В понедельник, 12 марта, в своем доме в Лондоне был найден мертвым бывший замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков . В России его заочно арестовали за мошенничество. На его шее обнаружили следы удушения. Имела ли его смерть насильственный характер, пока неизвестно, ведется расследование.

Глушков жил в округе Кингстон на юго-западе Лондона, охраны и прислуги у него не было. По словам соседей, ничего подозрительного в последнее время не происходило.

«Коммерсантъ» добавил, что во время последнего разговора с бизнесменом, он не высказывал никаких опасений за свою жизнь. Он занимался подготовкой к слушаниям в Высоком суде Лондона, где собирался предоставить некие документы, подтверждающие его непричастность к хищениям.

В 2017 году Глушков был заочно приговорен российским судом к восьми годам лишения свободы по делу о хищении почти 123 миллионов долларов у «Аэрофлота» в сговоре с Борисом Березовским в 1990-х годах.