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Укрывшихся в Великобритании россиян взяли под охрану
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Укрывшихся в Великобритании россиян взяли под охрану 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Reuters
Россиян, укрывшихся в Великобритании, взяли под охрану. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, ряду граждан была предоставлена охрана.
«После отравления в Солсбери под окном моего дома постоянно дежурит полицейская машина», — сказал один из российских политэмигрантов.
В понедельник, 12 марта, в своем доме в Лондоне был найден мертвым бывший замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков. В России его заочно арестовали за мошенничество. На его шее обнаружили следы удушения. Имела ли его смерть насильственный характер, пока неизвестно, ведется расследование.
Глушков жил в округе Кингстон на юго-западе Лондона, охраны и прислуги у него не было. По словам соседей, ничего подозрительного в последнее время не происходило.
«Коммерсантъ» добавил, что во время последнего разговора с бизнесменом, он не высказывал никаких опасений за свою жизнь. Он занимался подготовкой к слушаниям в Высоком суде Лондона, где собирался предоставить некие документы, подтверждающие его непричастность к хищениям.
В 2017 году Глушков был заочно приговорен российским судом к восьми годам лишения свободы по делу о хищении почти 123 миллионов долларов у «Аэрофлота» в сговоре с Борисом Березовским в 1990-х годах.
В начале марта на скамейке в сквере в британском городе Солсбери нашли без сознания бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме.
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