В Югре избили фельдшера скорой

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В Югре пьяный мужчина избил фельдшера, прибывшего на вызов к его ребенку 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Пьяный мужчина в Югре ударил по голове фельдшера скорой помощи, прибывшего по вызову к его ребенку, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей… "Побои", — говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 8 марта 2018 года бригада "скорой" прибыла в СОТ "Движенец" на вызов к ребенку. Отец ребенка находился в состоянии алкогольного опьянения и стал грубить прибывшему фельдшеру, после чего ударил его рукой по голове.
Как пояснили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Югре, пострадавший медработник — мужчина. В настоящее время допрашиваются участники и очевидцы событий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в СУСК.
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