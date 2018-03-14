Взорвавшийся автомобиль в Челябинске попал на видео 

В центре Челябинска прогремел взрыв, напугавший горожан. Позднее выяснилось, что на улице Энгельса произошло возгорание автомобиля Hyundai Solaris с последующим взрывом. Региональное управление МЧС сообщило, что в багажнике иномарки находился баллон с бытовым газом объёмом 40 литров. Очевидец записал на видео момент пожара: спасатели тушили огонь, охвативший автомобиль, и в этот момент произошёл взрыв. Отбежав в сторону и выждав, пожарные продолжили работу. В результате инцидента пострадало два человека, они обратились за медицинской помощью в городские больницы.