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Взорвавшийся автомобиль в Челябинске попал на видео
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Взорвавшийся автомобиль в Челябинске попал на видео 

Рамблер 14 марта 2018
В центре Челябинска прогремел взрыв, напугавший горожан. Позднее выяснилось, что на улице Энгельса произошло возгорание автомобиля Hyundai Solaris с последующим взрывом. Региональное управление МЧС сообщило, что в багажнике иномарки находился баллон с бытовым газом объёмом 40 литров. Очевидец записал на видео момент пожара: спасатели тушили огонь, охвативший автомобиль, и в этот момент произошёл взрыв. Отбежав в сторону и выждав, пожарные продолжили работу. В результате инцидента пострадало два человека, они обратились за медицинской помощью в городские больницы.
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