Сорванцы выжили, попав под колеса грузовика 

В интернете появился ролик, запечатлевший страшное дорожно-транспортное происшествие на Ямале, которое лишь чудом не завершилось трагедией. ЧП произошло в Салехарде на улице Чапаева. Два мальчика решили перейти дорогу и вышли на пешеходный переход. В это время по улице двигался грузовой автомобиль ГАЗ. Водитель не заметил детей и наехал на них. Похоже, что парнишки родились в рубашке, поскольку оба отделались лишь лёгким испугом, не получив травм. Водитель также не пострадал. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.