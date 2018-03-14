Во Львове прогремел взрыв

СМИ: Во Львове возле польского мемориала произошёл взрыв

Во Львове возле польского мемориала на территории Лычаковского кладбища взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщает «Укринформ». «Со слов охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет», — рассказал директор музейного комплекса «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай.

По его словам, никто не пострадал. На месте работают специалисты.

«Возле Лычаковского кладбища, со слов свидетелей, взорвался неизвестный предмет, бросили через забор метров с 20 до захоронения польских орлят», — заявил Зинкевич. Как заявил местный депутат Игорь Зинкевич , взрыв произошёл около мемориала польских орлят.

Ранее сообщалось, что под Киевом осквернили польское военное кладбище.