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В Перми ищут двух пропавших подростков
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В Перми ищут двух пропавших подростков 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов Перми второй день ищут пропавших без вести подростков, обучающихся в одной из школ Мотовилихинского района, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Пермскому краю.
В понедельник 12-летняя Виктория Кобякова и 14-летний Георгий Монин ушли из дома в школу и не вернулись. По сообщению СК, утром мать девочки довезла ее до остановки общественного транспорта "Улица Старцева". Школьница предупредила, что зайдет в гости к подруге, а после отправится в школу, однако на уроках девочка не появилась. В этот же день утром мать пропавшего мальчика ушла на работу, ее сын чуть позднее должен был уйти в школу, но на занятиях он не появился.
"Дети ушли из дома в школу и пропали без вести, их местонахождение до сих пор не известно", — говорится в сообщении.
Для полного, всестороннего выяснения всех обстоятельств и установления в кратчайший срок местонахождения детей следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц).
По данным следствия, дети обучаются в одной общеобразовательной школе, проживают в своих семьях. На профилактических учетах не состоят. По месту жительства и учебы характеризуются удовлетворительно.
Следователи обратились к жителям Перми и Пермского края за помощью в розыске подростков. Всех, кто располагает информацией о местонахождении и обстоятельствах исчезновения детей, просят сообщить об этом в полицию.
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