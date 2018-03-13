Очевидцы рассказали о взрыве в Петербурге

Хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах здания.

"Ощущения от взрыва были такие сильные, что сначала подумала, что рядом упал самолет. Пол заходил ходуном, окно и стены двинулись как живые, аж собака подпрыгнула. Взрывная волна была такой мощной, что дошла до Таллинского шоссе, до нашей пятиэтажки, а это почти километр до места взрыва", — рассказала местная жительница Татьяна Леонидовна.

"Мой сын был дома, услышал взрыв, разбились стекла. Наша квартира на пятом этаже. Сын играл в телефоне. У нашей тети из-за взрыва прихватило сердце, помощь оказали своевременно. Сын сказал, что "была жесть". У нас там кот остался и ящерица", — рассказала очевидец Юлия.