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Сбившего полицейских под Пензой водителя арестовали
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Сбившего полицейских на трассе под Пензой водителя арестовали 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью инспектора ДПС в Спасском районе Пензенской области, предполагаемый виновник ДТП взят под стражу, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
Авария произошла 4 марта, Ford Focus столкнулся со стоявшим на обочине автомобилем ГИБДД. Пострадали два инспектора, оформлявшие другую аварию, и еще один мужчина. Один из инспекторов получил тупую травму живота и перелом ребер, другой — травму головы, третий мужчина — ушибы.
"Следственное управление СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью инспектору ДПС в результате дорожно-транспортного происшествия по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Водитель автомобиля Ford Focus задержан, ему предъявлено обвинение. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.
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