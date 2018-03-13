Сбившего полицейских под Пензой водителя арестовали

"Следственное управление СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью инспектору ДПС в результате дорожно-транспортного происшествия по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Водитель автомобиля Ford Focus задержан, ему предъявлено обвинение. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Авария произошла 4 марта, Ford Focus столкнулся со стоявшим на обочине автомобилем ГИБДД. Пострадали два инспектора, оформлявшие другую аварию, и еще один мужчина. Один из инспекторов получил тупую травму живота и перелом ребер, другой — травму головы, третий мужчина — ушибы.