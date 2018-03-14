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Грузовик сбил двух детей в Салехарде
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В Салехарде грузовик сбил двоих детей, переходивших дорогу 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: ТАСС
Грузовик в Салехарде (ЯНАО) наехал на двух детей, которые перебегали дорогу, им назначено амбулаторное лечение, сообщили в среду РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
"Во вторник, в 18.25 по местному времени (16.25 мск) на улице Чапаева водитель грузового автомобиля не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на двух несовершеннолетних — мальчиков 6 и 10 лет. В результате ДТП ребята получили незначительные травмы — ушибы головы, им назначено амбулаторное лечение", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, водитель не превышал скорость в момент ДТП.
"Если бы он не сбавил скорость перед пешеходным переходом, то тяжесть последствий, травмы у детей, были бы серьезнее. А так он среагировал и сбавил скорость, вывернул руль, уйдя на встречную полосу, и дети отделались незначительными травмами", — подчеркнул представитель автоинспекции.
Он также отметил, что дети перебегали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не убедившись в собственной безопасности.
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