Скончавшийся соратник Березовского крупно задолжал в РФ

Источник: соратник Березовского задолжал в России почти 10 млрд рублей

Как отмечается, в общей сложности, за Глушковым числится свыше 9,66 млрд рублей долгов.

Ранее сообщалось, что соратник бизнесмена Бориса Березовского Николай Глушков скончался на 69-м году жизни.