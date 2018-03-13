Скончавшийся соратник Березовского крупно задолжал в РФ

Умерший соратник Бориса Березовского Николай Глушков задолжал в России около 10 млрд рублей, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"После получения достоверных сведений о смерти должника судебный пристав заменит его на правопреемника, если такой объявится. Этот человек должен будет исполнить решение суда в полной мере", — заявил источник агентства.
Как отмечается, в общей сложности, за Глушковым числится свыше 9,66 млрд рублей долгов.
Ранее сообщалось, что соратник бизнесмена Бориса Березовского Николай Глушков скончался на 69-м году жизни.