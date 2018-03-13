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У подельника Березовского нашли следы удушения
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У подельника Березовского нашли следы удушения 

Рамблер 49 минут назад
Фото: ТАСС
Полиция Лондона начала расследование обстоятельств смерти бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» и ближайшего соратника Бориса Березовского Николая Глушкова.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на знакомых Глушкова, тело бизнесмена со следами удушения обнаружила его дочь Наталья в квартире на окраине Лондона.
Пока не известно, было ли это убийство или самоубийство.
>> Умер ближайший соратник Березовского
В марте 2017 года Николай Глушков был приговорен к 8 годам заключения по делу о хищении 122 млн долларов у компании «Аэрофлот». В 1990-е Глушков занимал должность первого заместителя генерального директора «Аэрофлота». По данным следствия, топ-менеджеры, лоббировавшие интересы Березовского, приняли ряд решений о размещении средств и взятии кредитов у швейцарских фирм, подконтрольных Березовскому и Глушкову, в результате чего были похищены более 200 млн рублей.
С 2010 года Глушков жил в Великобритании, получив там политическое убежище.
Напомним, что в 2013 году партнер Глушкова Борис Березовский был найден повешенным в своем доме в пригороде Лондона.
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