Ядовитый BMW: версии отравления Скрипаля

СМИ назвали возможные версии отравления Скрипаля

Великобритания обвинила Москву в покушении на бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и потребовала объяснить, как разработанное исключительно в военных целях нервно-паралитическое вещество «Новичок» попало в Соединенное королевство. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена отвечать на ультиматумы, пока не ознакомится с материалами следствия.

Пока материалы следствия остаются засекреченными, журналисты строят свои догадки. Издание «Московский комсомолец» собрало возможные версии, каким именно образом могли отравить опального разведчика и его дочь Юлию.

Первая версия — обработанную отравляющим веществом вещь в герметичной упаковке Юлия Скрипаль привезла отцу из Москвы. Этот предмет мог находиться в доме, и следствие могло его обнаружить. Есть и смежная версия — что нервно-паралитическое вещество было нанесено на какой-то предмет в доме Скрипаля. В пользу этой версии говорят показания соседей: они утверждают, что после инцидента пропала черная персидская кошка Скрипалей. Возможно, что она также подверглась воздействию яда и ушла из дома умирать.

Вторая версия — Сергею Скрипалю кто-то прислал букет с запиской, который он должен был отнести на могилу жены. Версия появилась после того, как полицейские осматривали кладбище, где похоронены жена и сын экс-разведчика. Посещал ли Скрипаль в день отравления могилу жены, доподлинно не известно.

Третья версия — отравляющее вещество было в напитках или еде, которые Сергей и Юлия Скрипаль заказывали в итальянском ресторане Zizzi и пабе Mill. Версия считается маловероятной, так как отравителя легко бы заметили работники кухни.

Четвертая версия — нервно-паралитическое вещество распылили в машине Скрипаля, которую он оставлял на городских парковках и сдавал в ремонт в ближайший автосервис.

Пятая версия — Скрипалей отравили прямо на улице. Британские СМИ опубликовали свидетельства автодилера Марка Френсиса, который якобы видел выходящей из близлежащего заведения Pret a Manger женщину в черной маске, почти полностью прикрывающей лицо.