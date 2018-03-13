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Еще один человек мог быть отравлен со Скрипалем
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Еще один человек мог быть отравлен со Скрипалем 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: AP Photo / Frank Augstein
Еще один человек, помимо Сергея и Юлии Скрипалей и полицейского Ника Бейли, находится под наблюдением врачей в связи с возможным отравлением нервно-паралитическим веществом, однако на данный момент никаких симптомов отравления у него нет, сообщил во вторник на пресс-конференции замглавы контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.
"Всего в связи с инцидентом 38 человек были обследованы врачами. Три человека — Сергей и Юлия Скрипаль и полицейский Нил Бейли — находятся в больнице, 34 были выписаны. Один человек остается под наблюдением, но на данный момент никаких симптомов не проявляется", — сказал Басу.
Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции Ник Бейли. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.
Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — "это чушь". Российский министр подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. Кроме этого, отметил Лавров, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
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