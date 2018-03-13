Ещё
Из Range Rover сотрудницы Генпрокуратуры украли сумку Chanel
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве у сотрудницы Генпрокуратуры из Range Rover украли сумку Chanel за 150 тыс. рублей 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
В Москве неизвестный выкрал из Range Rover сотрудницы Генеральной прокуратуры элитную сумку и одежду. Об этом агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.
"В понедельник, 12 марта, в полицию сообщила о краже 46-летняя сотрудница Генпрокуратуры. По ее словам, в ночь на 12 марта неизвестный разбил стекло ее автомобиля Range Rover Sport на Кутузовском проспекте и выкрал сумку Chanel за 150 тыс. руб., а также одежду стоимостью 50 тыс. руб., после чего скрылся", — рассказал источник. По его словам, свидетелей преступления полиция пока не выявила.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере
Согласно информации из открытых источников, потерпевшая в январе 2017 г. была назначена референтом отдела выездных мероприятий и приема иностранных делегаций управления протокола Генпрокуратуры.
Газета.Ru: последние новости
Меркель и Мэй обсудили дело Скрипаля В Грузии из-за аварии с горнолыжным подъемником пострадали более 10 человек В центре Москвы столкнулись четыре автомобиля
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури30
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе217
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию172
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской197
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение