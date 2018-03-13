Из Range Rover сотрудницы Генпрокуратуры украли сумку Chanel

В Москве у сотрудницы Генпрокуратуры из Range Rover украли сумку Chanel за 150 тыс. рублей

"В понедельник, 12 марта, в полицию сообщила о краже 46-летняя сотрудница Генпрокуратуры. По ее словам, в ночь на 12 марта неизвестный разбил стекло ее автомобиля Range Rover Sport на Кутузовском проспекте и выкрал сумку Chanel за 150 тыс. руб., а также одежду стоимостью 50 тыс. руб., после чего скрылся", — рассказал источник. По его словам, свидетелей преступления полиция пока не выявила. Москве неизвестный выкрал из Range Rover сотрудницы Генеральной прокуратуры элитную сумку и одежду. Об этом агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере Согласно информации из открытых источников, потерпевшая в январе 2017 г. была назначена референтом отдела выездных мероприятий и приема иностранных делегаций управления протокола Генпрокуратуры.