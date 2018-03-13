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На заводе ЗИЛ нашли склад взрывчатки
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На заводе ЗИЛ нашли склад взрывчатки 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Telegram-канал Mash сообщает, что 15 марта на территории столичного завода ЗИЛ обнаружили склад с взрывчатыми веществами.
Объем найденной взрывчатки не уточнятся. На территории предприятия сейчас работают сотрудники ФСБ и МВД.
Где именно и при каких обстоятельствах была сделана находка, пока неизвестно.
Два дня назад сообщалось, что во время прокладки канализации на территории завода ЗИЛ, расположенного на юге Москвы, произошел обвал грунта.
В 2015 году большинство цехов завода ЗИЛ были демонтированы, а в 2016-м при строительстве МЦК снесли оставшиеся цеха, выстроенные вдоль железнодорожного полотна. Помещения остались с восточной стороны, но производство автомобилей прекратилось. Позже на территории завода появились каркасы нового жилого комплекса.
 Ещё 8 источников 
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