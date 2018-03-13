На заводе ЗИЛ нашли склад взрывчатки

Telegram-канал Mash сообщает, что 15 марта на территории столичного завода ЗИЛ обнаружили склад с взрывчатыми веществами.

МВД. Объем найденной взрывчатки не уточнятся. На территории предприятия сейчас работают сотрудники ФСБ

Где именно и при каких обстоятельствах была сделана находка, пока неизвестно.

Два дня назад сообщалось, что во время прокладки канализации на территории завода ЗИЛ, расположенного на юге Москвы , произошел обвал грунта.

В 2015 году большинство цехов завода ЗИЛ были демонтированы, а в 2016-м при строительстве МЦК снесли оставшиеся цеха, выстроенные вдоль железнодорожного полотна. Помещения остались с восточной стороны, но производство автомобилей прекратилось. Позже на территории завода появились каркасы нового жилого комплекса.