В Москве задержали двух мужчин, обвиняемых в педофилии 

"В ходе допроса задержанные признали свою вину. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте", — добавили в СК.

По версии следствия, обвиняемые с июля 2015 года по январь 2018 года неоднократно совершали в отношении несовершеннолетних 2003, 2004 и 2007 годов рождения насильственные действия сексуального характера. При этом мужчины производили видео и фотосъемку совершаемых действий для изготовления порнографических материалов.