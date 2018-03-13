В Пермском крае почти 8 тысяч человек остались без газа 

Почти 8 тысяч человек остались без газа в Пермском крае из-за повреждения газопровода, сообщается в материалах Минэнерго.
"Тринадцатого марта в 12.15 в населенном пункте Утяй Бардымского района произошло повреждение стального газопровода высокого давления первой категории диаметром 300 миллиметров. Газопровод принадлежит и обслуживается ПАО "Лукойл"… Нарушено газоснабжение 7,986 тысячи абонентов в городе Оса", — говорится в сообщении.
Температура наружного воздуха составляет минус 8 градусов. Ведутся аварийно-восстановительные работы.