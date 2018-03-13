Кто придумал «Новичка» для Скрипаля?

«Новичок» в деле Скрипаля

Британский премьер рассказала, чем отравили Скрипаля . Эксперты «новичками» или просто дилетантами называют тех, кто мог осуществить попытку отравления бывшего полковника ГРУ . Но чаще всего в России говорят о провокации

Скрипаля отравил «Новичок». Британский премьер Тереза Мэй так называет вещество, якобы разработанное в России. Официально существование такого вещества никем не подтверждено, однако информация о «Новичке» есть в сети.

Вил Мирзоянов — человек, утверждающий что он лично работал над его созданием в 1996 году эмигрировал в США . В Facebook Мирзоянов уже написал, что дал интервью британскому телеканалу.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок», заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, вещество это было разработано в СССР, а то, что именно им отравили Скрипалей, подтверждает позитивная реакции проб на это отравляющее вещество. Неужели яд можно строго привязать к какой-то конкретной стране?

доктора химических наук Вадима Мальцева . По его словам, единственным доказательством принадлежности того или иного отравляющего вещества к тому или иному государству может быть публикация формулы. Но Мэй озвучила лишь название «Новичок» — несуществующее название, утверждает Мальцев: Прокомментировать заявление Терезы Мэй Business FM попросила. По его словам, единственным доказательством принадлежности того или иного отравляющего вещества к тому или иному государству может быть публикация формулы. Но Мэй озвучила лишь название «Новичок» — несуществующее название, утверждает Мальцев:

— Нет у нас в России таких названий. Это опять придумали провокаторы. Система присвоения названий совершенно другая. Они этого не знают, поэтому сочиняют при помощи предателей-эмигрантов вот такие вот опусы.

— Данные основаны на позитивной реакции проб на это отравляющее вещество. Есть такой метод анализа?

— Нет. Это глупости. Очень многие боевые отравляющие вещества сильнодействующие, в том числе и нервно-паралитические, они очень близки по химическому строению, поэтому утверждать, что какие-то пробы на них есть — это глупость и безграмотность.

Информация о «Новичке» есть в Wikipedia: «по данным неподтвержденным официальными источниками, в 1970-х годах в СССР началась работа по созданию серии отравляющих веществ третьего поколения под общим обозначением „Новичок“.

Специалист в области химического оружия Вил Султанович Мирзаянов говорил, что эти работы продолжались, по меньшей мере, до 1990-х годов включительно. Никакой достоверной информации о структуре и свойствах этих веществ нет. Однако все тот же Вил Мирзоянов в 1992 году опубликовал в газете „Московские новости“ статью „Отравленная политика“, в которой обвинил власти России в нарушении запрета химического оружия и подробно описал проект над которым, по его словам, он работал.

Речь как раз шла о „Новичке“. Мирзаянова обвинили в разглашении гостайны и арестовали, однако позднее Мирзоянова был отпущен за отсутствием состава преступления, а дело в России закрыто. Через два года, в 1996 году, Вил Мирзаянов эмигрировал в США. Оттуда он активно критикует действующую российскую власть, называет себя президентом независимого Татарстана в изгнании.

Возвращаясь к заявлению Терезы Мэй, с учетом вышеизложенного, можно сказать, что она обвинила неких преступников в том, что они попытались отравить бывшего полковника ГРУ РФ веществом, анализ которого точно наводит правоохранителей на российский след, а подтвердить существование этого вещества может его антироссийски настроенный разработчик, более 20 лет проживающий в США. Можно предположить, что Вил Мирзоянов — ему сейчас 83 года — должен появиться на экранах.

При этом остаются вопросы: зачем все-таки российским спецслужбам убивать перебежчика давно разоблаченного, осужденного, помилованного и отпущенного, да еще прямо перед выборами?

полковник запаса ФСБ, бывший руководитель подразделения КГБ по борьбе с терроризмом Владимир Луценко: Второе, даже если такая цель есть, то зачем использовать уникальную разработку с отчетливым „русским привкусом“, формула которой — в руках диссидента-перебежчика? Чем плохи, так сказать, яды-космополиты? Это очень похоже или на провокацию или на работу не спецслужб, а каких-то маргиналов, говорит

— Когда вот убили на мосту у Кремля..

— Немцова.

— Да, вот тогда, значит, некоторые диванные эксперты во всю заявляли, что профессионалы у Кремля. Я пытался объяснить, что никогда профессионалы у Кремля вот такие вещи проводить не станут. Дилетанты. И их вообще, наверное, быстро поймают. Так и получилось. Здесь со Скрипалем то же самое: скорее всего, дилетанты. Ну не может спецслужба такой мурой заниматься. Ну не тащит она яд, который потом оставляет следы по всему миру. Да, тем более, нервно-паралитические. Даже обсуждать здесь как-то странно.

Аргумент тех, кто не исключает того, что за попыткой отравить Скрипаля стоят российские спецслужбы: предательства мы не прощаем, а Скрипаля на Первом канале назвали предателем. Ну и, конечно, бэкграунд: Троцкий, Бандера в 1959 году, а потом — только в 2004 году — Ямадаев — все они были убиты с участием советских и российских спецслужб, но Троцкий — это совсем другая эпоха, а ликвидация Бандеры и Ямадаева — это, скорее, приведение в исполнение приговора. Скрипаль же был отпущен. При этом в истории со смертью Литвиненко точка до сих пор не поставлена.

В своем Facebook Мирзоянов написал, что формула „Новичка“ есть только в его книге, а в одном из комментариев добавил, что Вашингтон делал очень многое для того, чтобы эту книгу запретить, но так и не достиг своей цели.