Скрипаль был не первой жертвой «Новичка» 

Вещество, похожее на то, которым был отравлен в Великобритании шпион Сергей Скрипаль, уже применялось ранее, сообщает «Коммерсант».
По информации издания, нервно-паралитическое вещество под названием «Новичок», которым якобы был отравлен бывший полковник ГРУ Скрипаль, обостряет все хронические заболевания.
Единственный зафиксированный документально случай применения подобного вещества произошел в 1995 году, когда российский бизнесмен Иван Кивелиди был отравлен ядом, нанесенным на телефонную трубку. В результате предприниматель впал в кому из-за отказа почек и скончался через три дня. Тогда же отравилась секретарь Кивелиди, которая лишь протирала пыль в кабинете, но не прикасалась к телефону. Кроме того, спустя полтора месяца от симптомов отравления умер вскрывавший тело Кивелиди патологоанатом.
Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что шпиона Сергея Скрипаля и его дочь отравили при помощи нервно-паралитического вещества под названием «Новичок». По ее словам, «Новичок» был разработан в России, в связи с чем в МИД Великобритании был вызван российский посол, от которого потребовали объяснить, является ли отравление бывшего полковника ГРУ «непосредственными действиями» России против Соединенного Королевства или ее неспособностью обеспечить контроль над «Новичком», который оказался у третьих лиц.