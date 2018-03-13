Лондон не передаст РФ образец вещества из дела Скрипаля

Лондон отказался передать Москве образец вещества из дела Скрипаля

При этом Аллен добавил, что Великобритания, несмотря на разногласия, продолжит сотрудничество с Россией в Совете Безопасности ООН для расследования инцидента с отравлением. «Мы верим в ООН и в Совет безопасности, мы верим в международную систему, основанную на законах. Мы хотим, чтобы на Совбезе страны сотрудничали для поддержания мира и порядка и вместе решали конфликты. Разумеется, мы будем работать с Россией, чтобы добиться этих целей», — пообещал представитель Лондона.

Ранее 15 марта постоянный представитель России при Всемирной организации заявил, что Москва готова к расследованию и не боится его итогов, поскольку непричастна к делу Скрипаля. При этом он попросил подумать, кому могло быть выгодно отравить шпиона после обмена, накануне президентских выборов и в преддверии чемпионата мира по футболу.

14 марта Тереза Мэй , выступая в парламенте на тему мер в отношении России в связи с отравлением в Англии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, объявила о требовании выслать из Великобритании 23 российских дипломата. Помимо этого, она сообщила, что Лондон отзывает свое приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову . Также британское правительство решило понизить уровень делегации, которая отправится в Россию на чемпионат мира по футболу.

Великобритания официально обвинила Москву в причастности к попытке убийства Скрипаля. Такой вывод в Лондоне сделали на основании того, что бывший сотрудник российской военной разведки, получивший убежище в Соединенном Королевстве, был отравлен веществом, которое разрабатывалось Россией. Москва отвергает обвинения, заявляя, что не будет отвечать на ультиматумы до ознакомления с материалами следствия.