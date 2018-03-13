Сгорели заживо

В настоящее время на месте работают экстренные службы

3/6 В настоящее время на месте работают экстренные службы

Врачи не исключают, что число погибших может увеличиться, поскольку некоторые пострадавшие находятся в крайне тяжёлом состоянии

2/6 Врачи не исключают, что число погибших может увеличиться, поскольку некоторые пострадавшие находятся в крайне тяжёлом состоянии

Жертвами стали как минимум десять человек. Еще 18 пассажиров получили различные травмы

1/6 Жертвами стали как минимум десять человек. Еще 18 пассажиров получили различные травмы

В Турции автобус протаранил фуру и полностью сгорел, 10 человек погибло.

Рейсовый автобус, следовавший из Стамбула в Токат, протаранил припаркованную на обочине фуру в провинции Чорум на севере Турции. В результате столкновения транспортное средство охватил огонь, после чего оно полностью сгорело, сообщает телеканал NTV.