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Сгорели заживо
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Сгорели заживо
Рамблер
47 минут назад
В Турции автобус протаранил фуру и полностью сгорел, 10 человек погибло.
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Жертвами стали как минимум десять человек. Еще 18 пассажиров получили различные травмы
Фото:
medyahabercom / twitter.com
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Врачи не исключают, что число погибших может увеличиться, поскольку некоторые пострадавшие находятся в крайне тяжёлом состоянии
Фото:
twitter.com/syfllhtkgz
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В настоящее время на месте работают экстренные службы
Фото:
twitter.com/ntv
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Фото:
twitter
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twitter
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twitter
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Рейсовый автобус, следовавший из Стамбула в Токат, протаранил припаркованную на обочине фуру в провинции Чорум на севере Турции. В результате столкновения транспортное средство охватил огонь, после чего оно полностью сгорело, сообщает телеканал NTV.
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