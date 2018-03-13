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Сгорели заживо
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Сгорели заживо 

Рамблер 47 минут назад
В Турции автобус протаранил фуру и полностью сгорел, 10 человек погибло.
1/6  Жертвами стали как минимум десять человек. Еще 18 пассажиров получили различные травмы
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2/6  Врачи не исключают, что число погибших может увеличиться, поскольку некоторые пострадавшие находятся в крайне тяжёлом состоянии
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3/6  В настоящее время на месте работают экстренные службы
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Рейсовый автобус, следовавший из Стамбула в Токат, протаранил припаркованную на обочине фуру в провинции Чорум на севере Турции. В результате столкновения транспортное средство охватил огонь, после чего оно полностью сгорело, сообщает телеканал NTV.
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