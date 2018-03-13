Виновника массового ДТП остановили кувалдой 

В Майами водитель «Инфинити» вылетел на красный сигнал светофора и протаранил шесть машин. Когда нарушитель попытался скрыться с места преступления, из повреждённых автомобилей выскочили разъярённые автолюбители и задержали мужчину. Действовали они не только словами и кулаками — для остановки автохама они применили кувалду. Через некоторое время на помощь пострадавшим автолюбителям прибыли полицейские. Позднее они сообщили, что в результате чрезвычайного происшествия никто из водителей не пострадал. Виновник инцидента был задержан стражами порядка.