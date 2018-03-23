Ещё
Прорвавшийся на башню в Екатеринбурге госпитализирован
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Один из прорвавшихся на вершину телебашни в Екатеринбурге госпитализирован 

ТАСС 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Один из трех прорвавшихся на вершину недостроенной 220-метровой телебашни в Екатеринбурге госпитализирован с переломом, сообщили ТАСС в пресс-службе городского департамента здравоохранения.
"Он госпитализирован с переломом пяточной кости в 24-ю больницу", — сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что в пятницу трое неизвестных прорвались через посты охраны на недостроенную телебашню и поднялись наверх. Восемь человек были задержаны при попытке проникновения на объект. Телебашня подлежит сносу в течение суток.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что прорвавшиеся на башню мужчины не причастны к драке с охраной, а задержанные во время потасовки находятся в отделе полиции № 5 Екатеринбурга. Спустившимся, по ее словам, также придется приехать в полицию, так как все их документы находятся там.
Недостроенную телебашню в центре Екатеринбурга начали возводить в 1983 году, однако в 1991 году процесс был заморожен из-за отсутствия финансирования. В апреле 2013 года объект передали в собственность Свердловской области, исключив из перечня федеральных стратегических объектов. Телебашню планируют снести утром 24 марта, на ее месте построят многофункциональную ледовую арену на 15 тыс. зрителей, инвестором которой будет Уральская горно— металлургическая компания.
ТАСС: последние новости
Times: дочь Скрипаля ненадолго приходила в сознание после госпитализации ФСБ обнаружила в гаражном комплексе в Иванове тайник с оружием и гранатой Источник: певец Витас устроил стрельбу в поселке Барвиха в Подмосковье
 Ещё 116 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации247
Путин выступит со срочным обращением432
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды50
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова66
Вернем летнее время
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
08:27
Путин отметил важность гражданской активности
Политика Общество
06:09
«Повестка развития РФ носит консолидирующий характер»
Политика
03:35
ЦОДД предупредил о пробках около «Лужников»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение