Прорвавшийся на башню в Екатеринбурге госпитализирован

Один из прорвавшихся на вершину телебашни в Екатеринбурге госпитализирован

"Он госпитализирован с переломом пяточной кости в 24-ю больницу", — сказала собеседница агентства. Один из трех прорвавшихся на вершину недостроенной 220-метровой телебашни в Екатеринбурге госпитализирован с переломом, сообщили ТАСС в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в пятницу трое неизвестных прорвались через посты охраны на недостроенную телебашню и поднялись наверх. Восемь человек были задержаны при попытке проникновения на объект. Телебашня подлежит сносу в течение суток.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что прорвавшиеся на башню мужчины не причастны к драке с охраной, а задержанные во время потасовки находятся в отделе полиции № 5 Екатеринбурга. Спустившимся, по ее словам, также придется приехать в полицию, так как все их документы находятся там.