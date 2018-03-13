В Подмосковье убили и ограбили инкассаторов

По словам собеседника агентства, вооруженное нападение произошло в Ногинском районе. Два сотрудника спецсвязи были убиты. Преступники похитили семь миллионов рублей и два табельных пистолета. Нападавшие скрылись с места преступления на иномарке темного цвета. Для их задержания в районе введен план «Перехват».

Как уточняет BFM , нападению подверглись служащие Главного центра специальной связи — фельдъегерской службы в структуре Россвязи , которая занимается доставкой секретных и ценных отправлений, в том числе оружия, денег и наркотиков.