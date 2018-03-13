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В Подмосковье убили и ограбили инкассаторов
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В Подмосковье убили и ограбили инкассаторов 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
На сотрудников спецсвязи напали в Московской области. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил агентству городских новостей «Москва».
По словам собеседника агентства, вооруженное нападение произошло в Ногинском районе. Два сотрудника спецсвязи были убиты. Преступники похитили семь миллионов рублей и два табельных пистолета. Нападавшие скрылись с места преступления на иномарке темного цвета. Для их задержания в районе введен план «Перехват».
Как уточняет BFM, нападению подверглись служащие Главного центра специальной связи — фельдъегерской службы в структуре Россвязи, которая занимается доставкой секретных и ценных отправлений, в том числе оружия, денег и наркотиков.
Тем временем в пресс-службе подмосковного управления МВД сообщили ТАСС, что не подтверждают информацию о нападении.
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