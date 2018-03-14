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Во Владивостоке затонул плавучий пирс
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Во Владивостоке в бухте затонул плавучий пирс 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Плавучий пирс затонул во Владивостоке в бухте Диомид, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".
"Около 06.10 (23.10 мск 13 марта) 14 марта в бухте Диомид затонул плавучий пирс, он лег носовой частью на грунт, а кормовая осталась у причала. Пирс — это стапельная палуба бывшего плавдока. Он использовался для судов компании "Восток Транссервис", — сказал собеседник.
По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, загрязнения бухты нет.
Ранее похожий инцидент произошел в другой бухте Владивостока — Золотой рог. Плавучий док затонул у причала "Дальзавода" ночью 12 марта. Пострадавших нет, разлива топлива нет, так как в доке ничего не было. Все суда, находящиеся рядом, заранее увели.
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