Две посылки за сутки взорвались в американском Остине

Две посылки за сутки взорвались в американском городе Остин. В результате первого, произошедшего утром 12 марта, на месте погиб 17-летний подросток и пострадала женщина около 40 лет. По версии полиции, это преступление может быть связано с другим похожим происшествием 2 марта, жертвой которого стала одна женщина.