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Две посылки за сутки взорвались в американском Остине
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Две посылки за сутки взорвались в американском Остине 

Москва24 12 марта 2018
Фото: Zuma/Michael Mullenix
Две посылки за сутки взорвались в американском городе Остин. В результате первого, произошедшего утром 12 марта, на месте погиб 17-летний подросток и пострадала женщина около 40 лет. По версии полиции, это преступление может быть связано с другим похожим происшествием 2 марта, жертвой которого стала одна женщина.
Вторая посылка взорвалась на расстоянии 8 километров от места первого взрыва. Пострадавшими оказались две женщины. Пока неизвестно, связаны ли эти два инцидента, сообщает "Газета.ру". Полиция начала расследование.
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