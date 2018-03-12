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Бывший агент КГБ рассказал об угрозах Скрипалю
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Сбежавший в Британию агент КГБ рассказал об угрозах Скрипалю якобы от России 

Деловая газета «Взгляд» 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Бывший сотрудник КГБ Борис Карпичков, который в конце 90-х скрылся в Великобритании, заявил, что российские спецслужбы угрожали ему и шпиону Сергею Скрипалю отравлением; всего в «черном списке» Москвы якобы находится восемь человек, сообщают британские СМИ.
Карпичков заявил, что 12 февраля, в день своего рождения, он получил сообщение, что с ним и с рядом других людей, в том числе Скрипалем, которого он тогда не знал, произойдет «нечто плохое». Он отметил, что не посчитал эти угрозы серьезными, так как получал их и раньше, однако «до сих пор жив», сообщает Daily Mail.
При этом он подчеркнул, что предупреждение якобы получил из очень надежного источника в российских спецслужбах.
Отравлением Скрипаля, как заявил Карпичков, он был потрясен, но не удивлен. Ответственность за произошедшее он возложил на российские спецслужбы, в частности, ФСБ.
В 1980 годах Карпичков служил в КГБ в Риге, где дослужился до звания майора. В 90-е поступил на работу в разведслужбу Латвии, но тайно продолжал поставлять информацию в ФСБ, выступая двойным агентом. Однако в 1995 году «обиделся» на ФСБ из-за того, что ему якобы не заплатили, а впоследствии был разоблачен властями Латвии. Позже он провел несколько месяцев в московской тюрьме. В конце 90-х бежал в Британию с помощью подложного паспорта.
Ранее президент России Владимир Путин впервые прокомментировал отравление Скрипаля, призвав британцев сначала на месте разобраться с этим инцидентом, прежде чем обсуждать его с Москвой.
Перед этим британские СМИ сообщили, что глава правительства Соединеного Королевства Тереза Мэй готова публично обвинить Москву в покушении на убийство Скрипаля и его дочери.
Напомним, 4 марта 66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервнопаралитическим веществом в британском городе Солсбери. Скрипаль и его дочь находятся в коме.
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