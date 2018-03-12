Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным Табакова

Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова

Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни. Похороны Табакова состоятся на Новодевичьем кладбище в четверг, 15 марта. Будут ли отпевать скончавшегося в православном храме, пока неизвестно.