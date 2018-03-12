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Работников «Почты России» заподозрили в крупном воровстве
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Работников «Почты России» заподозрили в крупном воровстве 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Житель Москвы заподозрил сотрудников «Почты России» в краже смартфонов, заказанных из-за рубежа. Фотографии результатов предполагаемого преступления выложены на портале Pikabu.
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Мужчина сообщил, что во время прогулки с ребенком по столичному району Чертаново-Центральное он наткнулся на свалку, расположенную неподалеку от почтового отделения. Там он заметил около сотни упаковок от посылок из Китая и Сингапура и предположил, что работники «Почты России» присвоили чужое имущество, а пакеты выбросили.
«Вначале подумал, кто ж так много заказывает, а по факту это посылки в разные регионы, в основном, мобильники. Естественно, все это вскрыто и стырено», — сообщил он.
Пользователь сайта приложил фотографии трек-номеров пакетов: выяснилось, что некоторые из посылок по данным находились в пути.
Пост набрал свыше 600 комментариев. Некоторые пользователи предположили, что получатели вскрыли упаковки самостоятельно в почтовом отделении, однако в комментариях объявился человек, который опознал свою посылку по фотографии. Он написал, что заказывал смартфон стоимостью 88 долларов, и посылка еще не дошла.
Ранее в лесу в Подмосковье были найдены сотни упаковок коробок из интернет-магазина автозапчастей с адресами получателей, но без вложений. Выяснилось, что это были невостребованные посылки, которые присвоили себе сотрудники транспортной части магазина.
В июле сообщалось об обнаружении в Ростовской области свалки из упаковок от почтовых отправлений — посылки воровал сотрудник сортировочного центра.
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