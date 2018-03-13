Установлена личность погибшего на Эльбрусе

"Личность погибшего установлена, это житель Москвы 1998 года рождения. По предварительным данным, он погиб от травм, полученных в результате падения", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в понедельник на горе Эльбрус на высоте 3700-3800 метров горнолыжник сорвался в ущелье Гара-Баши. В тот же день спасатели обнаружили тело спортсмена на высоте 3900 метров. Погибшего спустили в поселок Терскол и передали оперативно-следственной группе. По данным МЧС, спортсмен катался вне трассы.