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Установлена личность погибшего на Эльбрусе
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Следователи установили личность погибшего на Эльбрусе 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Следователи в Кабардино-Балкарии установили личность горнолыжника, который погиб, сорвавшись в ущелье на Эльбрусе, им оказался житель Москвы 1998 года рождения, сообщили РИА Новости в региональном СУСК.
Ранее сообщалось, что в понедельник на горе Эльбрус на высоте 3700-3800 метров горнолыжник сорвался в ущелье Гара-Баши. В тот же день спасатели обнаружили тело спортсмена на высоте 3900 метров. Погибшего спустили в поселок Терскол и передали оперативно-следственной группе. По данным МЧС, спортсмен катался вне трассы.
"Личность погибшего установлена, это житель Москвы 1998 года рождения. По предварительным данным, он погиб от травм, полученных в результате падения", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту проводится доследственная проверка.
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