На месте крушения самолета в Непале нашли выживших

На месте крушения пассажирского самолета нашли выживших

Пассажирский самолет разбился в международном аэропорту столицы Непала Катманду . Как сообщает NDTV в понедельник, 12 марта, это произошло во время посадки. Самолет выехал за пределы полосы и попал на футбольную площадку рядом с аэропортом, начался пожар.

На борту самолета находился 71 человек — 67 пассажиров и четыре члена экипажа. Из-под обломков удалось достать и направить в больницу около 20 пострадавших. Спасатели пытаются найти других выживших. В то же время, по информации журналистов, уже извлечены и тела погибших, на данный момент их восемь. О судьбе остальных находившихся на борту люде пока ничего не известно.

Аэропорт закрыт, все рейсы на 12 марта отменены.