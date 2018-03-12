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На месте крушения самолета в Непале нашли выживших
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На месте крушения пассажирского самолета нашли выживших 

Lenta.ru 12 марта 2018
Пассажирский самолет разбился в международном аэропорту столицы Непала Катманду. Как сообщает NDTV в понедельник, 12 марта, это произошло во время посадки. Самолет выехал за пределы полосы и попал на футбольную площадку рядом с аэропортом, начался пожар.
На борту самолета находился 71 человек — 67 пассажиров и четыре члена экипажа. Из-под обломков удалось достать и направить в больницу около 20 пострадавших. Спасатели пытаются найти других выживших. В то же время, по информации журналистов, уже извлечены и тела погибших, на данный момент их восемь. О судьбе остальных находившихся на борту люде пока ничего не известно.
Аэропорт закрыт, все рейсы на 12 марта отменены.
Упавший лайнер принадлежит бангладешской авиакомпании US-Bangla Airlines. Она работает с 2014 года и осуществляет перевозки на самолетах Bombardier и Boeing.
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