Авиакатастрофа в Непале 

Самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и упал на футбольное поле

1/8 Самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и упал на футбольное поле

Пока о количестве жертв, пострадавших и возможных выживших информации нет

3/8 Пока о количестве жертв, пострадавших и возможных выживших информации нет

4/8 Как сообщила газета The Kathmandu Post, пострадали не менее 17 человек, они госпитализированы