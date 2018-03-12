Авиакатастрофа в Непале 

В Катманду, столице Непала, возле международного аэропорта имени Трибхувана разбился самолет.
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Самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и упал на футбольное поле
Фото:
twitter.com/santosh90740536
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После падения самолет загорелся
Фото:
twitter.com/santosh90740536
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Пока о количестве жертв, пострадавших и возможных выживших информации нет
Фото:
twitter.com/pzstha
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Как сообщила газета The Kathmandu Post, пострадали не менее 17 человек, они госпитализированы
Фото:
twitter.com/sojho_chor
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Агентсов Reuters сообщает, что на борту самолета находились 67 пассажиров
Фото:
twitter.com/Bishnusapkota
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Фото:
twitter.com/roohsaa
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Фото:
twitter.com/sojho_chor
В Непале разбился самолет бангладешской авиакомпании US-Bangla.