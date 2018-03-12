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Авиакатастрофа в Непале
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Авиакатастрофа в Непале 

Рамблер 1 час назад
В Катманду, столице Непала, возле международного аэропорта имени Трибхувана разбился самолет.
1/8  Самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и упал на футбольное поле
Фото:
2/8  После падения самолет загорелся
Фото:
3/8  Пока о количестве жертв, пострадавших и возможных выживших информации нет
Фото:
4/8  Как сообщила газета The Kathmandu Post, пострадали не менее 17 человек, они госпитализированы
Фото:
5/8  Агентсов Reuters сообщает, что на борту самолета находились 67 пассажиров
Фото:
6/8 
Фото:
7/8 
Фото:
8/8 
Фото:
В Непале разбился самолет бангладешской авиакомпании US-Bangla.
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