Ещё
Названо число пассажиров разбившегося в Непале самолета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На борту разбившегося в Непале самолета были 67 пассажиров 

Деловая газета «Взгляд» 12 марта 2018
Фото: Twitter
На борту разбившегося вблизи аэропорта Катманду бангладешского самолета находились 67 человек. Известно о 17 спасенных, они доставлены в больницы. Предварительной причиной инцидента называется технический сбой.
Бангладешский самолет, перевозивший 67 пассажиров, потерпел крушение в понедельник, когда заходил на посадку в аэропорту столицы Непала Катманду, сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника аэропорта. Он заявил, что 17 пассажиров были спасены.
Состояние остальных людей на рейсе из бангладешской столицы Дакки, выполняемом авиакомпанией US-Bangla Airlines, пока не известно.
Воздушное судно могло потерпеть крушение из-за технического сбоя, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Kathmandu Post.
Во время захода на посадку самолет не попал на взлетно-посадочную полосу, упав на футбольное поле к востоку от аэропорта. После крушения воздушное судно охватил пожар.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
На мариупольском заводе «Азовсталь» случилось «что-то страшное» Столтенберг назвал дело Скрипаля вызовом безопасности НАТО Россияне оказались в числе пострадавших в аварии на горнолыжном курорте в Грузии
 Ещё 152 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури33
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию204
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе222
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской201
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение