Названо число пассажиров разбившегося в Непале самолета

На борту разбившегося в Непале самолета были 67 пассажиров

На борту разбившегося вблизи аэропорта Катманду бангладешского самолета находились 67 человек. Известно о 17 спасенных, они доставлены в больницы. Предварительной причиной инцидента называется технический сбой.

Бангладешский самолет, перевозивший 67 пассажиров, потерпел крушение в понедельник, когда заходил на посадку в аэропорту столицы Непала Катманду, сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника аэропорта. Он заявил, что 17 пассажиров были спасены.

Состояние остальных людей на рейсе из бангладешской столицы Дакки , выполняемом авиакомпанией US-Bangla Airlines, пока не известно.

Воздушное судно могло потерпеть крушение из-за технического сбоя, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Kathmandu Post.

Во время захода на посадку самолет не попал на взлетно-посадочную полосу, упав на футбольное поле к востоку от аэропорта. После крушения воздушное судно охватил пожар.