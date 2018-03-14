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В крупном ДТП в Воронеже пострадали шесть человек
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В Воронеже в ДТП с участием двух автобусов пострадали шесть человек 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Три автомобиля, в том числе два маршрутных автобуса, столкнулись в Воронеже, в результате чего пострадали шесть пассажиров, сообщило главное управление МВД по региону.
Авария произошла около 09.45 мск в среду у одного из домов по Набережной Максима Горького в Воронеже.
"Водитель автомобиля ПАЗ, 35-летний местный житель, двигавшийся по маршруту №10, допустил столкновение с автомобилем ПАЗ, двигавшимся по маршруту №120 под управлением 32-летнего местного жителя. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль ПАЗ (маршрут №120) столкнулся с движущимся впереди автомобилем ГАЗ под управлением 25-летнего мужчины", — говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель ГУМВД по региону, в результате аварии пострадали шесть взрослых пассажиров в обоих автобусах. Всех их доставили в больницу.
По факту ДТП полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, уточняются данные о пострадавших.
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