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В центре Челябинска загорелась иномарка
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В центре Челябинска загорелась иномарка 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Автомобиль Hyundai Solaris загорелся в центре Челябинска утром в среду, пострадали два человека, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-центра ГУМЧС России по региону Михаил Юрин.
"В 07.02 (05.02 мск) произошел пожар в автомобиле Hyundai Solaris на улице Энгельса. Установлено, что при прогреве двигателя произошла вспышка газовоздушной смеси. Кроме того, в багажнике автомобиля находился 40-литровый бытовой газовый баллон. В городские больницы за медицинской помощью обратились два человека", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что полная ликвидация возгорания была объявлена в 08.06 (06.06 мск).
Информации о состоянии пострадавших в ГУМЧС нет, добавил он.
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