В центре Челябинска загорелась иномарка

"В 07.02 (05.02 мск) произошел пожар в автомобиле Hyundai Solaris на улице Энгельса. Установлено, что при прогреве двигателя произошла вспышка газовоздушной смеси. Кроме того, в багажнике автомобиля находился 40-литровый бытовой газовый баллон. В городские больницы за медицинской помощью обратились два человека", — рассказал собеседник агентства. Автомобиль Hyundai Solaris загорелся в центре Челябинска утром в среду, пострадали два человека, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-центра ГУМЧС России по региону Михаил Юрин.

Он уточнил, что полная ликвидация возгорания была объявлена в 08.06 (06.06 мск).

Информации о состоянии пострадавших в ГУМЧС нет, добавил он.