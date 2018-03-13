Украинца приговорили к 180 годам заключения в Греции

Украинец Денис Бровченко приговорен к 180 годам заключения в Греции за организацию перевозки сирийских беженцев, сообщил во вторник сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".
Ранее руководитель пресс-службы украинского омбудсмена Михаил Чаплыга в Facebook сообщил, что омбудсмен Валерия Лутковская и депутат Рады Ирина Суслова встретилась в греческих тюрьмах с родственниками украинских моряков, которых обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов в Грецию. Суслова заявила, что таких заключенных 200 человек. По данным ТСН, в Греции уже около сотни украинцев осуждены за перевозку мигрантов, многие из ник приговорены к пожизненному заключению.
"В Греции очередной украинский моряк получил огромный срок по обвинению в организации перевозки сирийских беженцев. Греческая судебная система осудила 40-летнего Дениса Бровченко к 180 годам заключения", — говорится в сообщении.
Бровченко заявил, что украинские власти не помогают своим гражданам, осужденным в Греции. По его словам, они даже не знают, по каким статьям их обвиняют и как им защищаться в суде.
"Самое обидное в этой ситуации, что местные власти не дают возможности оправдать и защитить себя, а представители наших государств (консульство) игнорируют все наши многократные просьбы о помощи, такие как юридическая поддержка или хотя бы визит и консультация", — цитирует Бровченко сайт ТСН.