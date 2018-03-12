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Шесть человек пострадали в ДТП в Перми
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Шесть человек пострадали в ДТП в Перми 

RT на русском 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Шесть человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Перми, сообщает URA.RU. Как заявили в региональном главке МВД, инцидент произошёл в 04:20.
По предварительным данным, водитель Lada Vesta выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с машиной скорой помощи.
Пострадали водитель скорой, два медика, их пациент, а также двое пассажиров легкового автомобиля.
Находившийся за рулём Lada скрылся с места ДТП. Полиция проводит проверку.
В Министерстве здравоохранения Пермского края уточнили, что четверо пострадавших госпитализированы в травмами. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, ещё двое — в состоянии ближе к тяжёлому.
В 2017 году Nation News сообщало, что в Карелии столкнулись школьный автобус и лесовоз.
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