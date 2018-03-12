Шесть человек пострадали в ДТП в Перми

Шесть человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Перми , сообщает URA.RU. Как заявили в региональном главке МВД , инцидент произошёл в 04:20. По предварительным данным, водитель Lada Vesta выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с машиной скорой помощи. Пострадали водитель скорой, два медика, их пациент, а также двое пассажиров легкового автомобиля. Находившийся за рулём Lada скрылся с места ДТП. Полиция проводит проверку. В Министерстве здравоохранения Пермского края уточнили, что четверо пострадавших госпитализированы в травмами. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, ещё двое — в состоянии ближе к тяжёлому. В 2017 году Nation News сообщало, что в Карелии столкнулись школьный автобус и лесовоз.