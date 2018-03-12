«Пугающе»: очевидцы о пожаре в Новосибирске

Жители Новосибирска делятся в социальных сетях фотографиями и видео пожара на складе шин.

Несколько видеозаписей возгорания опубликовал паблик «Нетипичный Новосибирск» в соцсети «Вконтакте» На кадрах само здание едва видно из-за окутавшего его дыма, однако видны работающие на месте происшествия пожарные расчеты. В комментариях к записи один из пользователей сообщил, что живет совсем рядом от полыхающего склада.

Публикация от Тремаскин Алексей (@aleksei_tremaskin) Мар 11, 2018 в 8:12 PDT

Пользователи Instagram публикуют собственные видео с места ЧП. Так, один из них разместил видео, которое снял из окна собственной машины. Он уточнил, что вместе с коллегами не может попасть в расположенный напротив горящего склада офис, так как туда никого «не пускают».

«Из кабины самолета город выглядит пугающе», — отмечается в группе. На странице « НГС (Новосибирск) » в Twitter были обнародованы снимки пожара, сделанные из кабины самолета. На кадрах виден столб дыма, нависающий над немалой частью города.

Пожар на шинном складе в Новосибирске начался сегодня утром. Площадь возгорания составила почти 300 квадратных метров. В данный момент открытое горение на складе ликвидировано, спасатели проводят проливку и разборку конструкций.