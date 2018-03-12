Фигуранты кокаинового дела заявили о провокации

Фигуранты «кокаинового дела» назвали случившееся провокацией

Фото: страница Gendarmería Nacional в Twitter

"Как утверждает в своей жалобе адусловия навокат, сотрудники МВД и ФСБ искусственно создали возникновение у обвиняемых умысла на совершение преступления, в котором их обвиняют. Он утверждает, что была совершена провокация", — огласила материалы дела судья. Фигуранты дела о контрабанде кокаина из Аргентины Москву считают случившееся провокацией, сказано в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде

Мосгорсуд в настоящее время рассматривает просьбу о смягчении меры пресечения.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.